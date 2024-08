Phelipe Rodrigues nos Jogos Paralímpicos Paris 2024 (Foto: Alexandre Schneider/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 15:44 • Rio de Janeiro

Após as medalhas de Gabriel Araújo e Gabriel Bandeira, foi a vez do nadador pernambucano Phelipe Rodrigues brilhar nas Paralimpíadas, conquistando a medalha de prata nos 50 metros livre da classe S10, destinada a atletas com limitações físico motoras. Com esse resultado, Phelipe amplia sua coleção de medalhas paralímpicas para nove, sendo seis de prata e três de bronze, consolidando-se como o maior medalhista da delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos.

Phelipe Rodrigues nasceu com pé torto congênito no lado direito e, após passar por várias cirurgias corretivas, começou a praticar natação como parte de sua reabilitação. Seu talento logo se destacou, e aos 15 anos, ele já conquistava o 3º lugar no campeonato brasileiro juvenil de natação. Dois anos depois, aos 17, Phelipe iniciou sua carreira na natação paralímpica e, em menos de seis meses, competiu nos Jogos de Pequim 2008. Desde então, o nadador integra a elite da natação paralímpica brasileira.

Após conquistar a prata nos 50m livre, o nadador Phelipe Rodrigues compartilhou sua emoção e satisfação por mais uma medalha em sua carreira, já repleta de conquistas. Para Phelipe, essa realização é o resultado de 20 anos de dedicação ao esporte, marcando um momento especial em sua trajetória.

-"Medalhar em cinco Jogos Paralímpicos é uma coisa sensacional. Poder estar representando o Brasil mais uma vez no pódio... Não tenho nem palavras para descrever" - disse Phelipe.

Ao longo de sua carreira, Phelipe Rodrigues acumula um impressionante currículo: além das nove medalhas paralímpicas, ele já conquistou 20 medalhas em Campeonatos Mundiais e 22 em Jogos Parapan-Americanos. Em 2019, no Parapan de Lima, ele se destacou como o maior medalhista do Brasil na competição, com oito medalhas. Agora, em Paris, Phelipe continua a escrever sua história como um dos grandes nomes do esporte paralímpico brasileiro.