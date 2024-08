Paralimpíadas: Brasil garante terceira medalha no tênis de mesa

Claudio Massad e Luiz Manara após vitória (Foto: Alexandre Schneider/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 12:59 • Rio de Janeiro

A dupla brasileira do tênis de mesa formada por Claudio Massad e Luiz Manara venceu dupla francesa formada por Thomas Bouvais e Mateo Boheas pelas quartas de final das duplas masculinas MD18 nesta sexta-feira (30) e garantiu a terceira medalha da modalidade do Brasil nos Jogos Paralímpicos Paris 2024. Os paulistas venceram pelo placar de 3 sets a 1 e avançaram para a semifinal. Como não existe disputa pelo terceiro lugar no tênis de mesa, quem sai derrotado da semifinal fica com a medalha de bronze. A disputa ocorre neste sábado (30), a partir das 8h (de Brasília).

Donos da casa, os franceses começaram melhor e venceram o primeiro set por 11 a 5. Após isso, os brasileiros se recuperaram bem e empataram logo em seguida, vencendo o segundo set por 11 a 6. O bom desempenho seguiu nos sets seguintes. No terceiro, Claudio Massad e Luiz Manara venceram por 11 a 7. O set mais decisivo foi também o mais equilibrado, mas os brasileiros venceram novamente: 11 a 8.

Pela classe WD5, Luiz Manara competiu nas duplas mistas junto da brasileira Danielle Rauen na classe WD5 e chegou a abrir 2 sets a 0. No entanto, eles acabaram derrotados de virada para os favoritos Piotr Grudzien e Karolina Pek, da Polônia, com parciais de 8/11, 8/11, 13/11, 11/4 e 11/9. Apesar disso, Danielle Rauen garantiu o bronze nas duplas femininas junto da Bruna Alexandre na classe WD17.

O país tem sido presença frequente no pódio da modalidade em Paris. Mais cedo, as irmãs Cátia e Joyce Oliveira foram derrotadas na semifinal de dupla femininas classe WD5 e saíram com o bronze para o Brasil. Na ocasião, as vitoriosas foram as sul-coreanas Su Yeon Seo e Jiyu Yoon.