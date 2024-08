BRUNA ALEXANDRE/DANIELLE RAUEN Jogos Paralímpicos Paris 2024 - Tênis de Mesa Foto: Alexandre Schneider/CPB







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 10:09 • Rio de Janeiro

As brasileiras Bruna Alexandra e Danielle Rauen venceram as ucranianas Maryna Lytovchenko e Iryna Shynkarova e avançam as semifinais do tênis de mesa classe WD20. Com o triunfo, o brasil garante mais uma medalha na modalidade, já que, na disputa do tênis de mesa paralímpico, os eliminados nas semifinais conquistam a medalha de bronze.

De forma dominante, as brasileiras atropelaram a dupla da Ucrânia por 3 sets a 0 em menos de 20 minutos. Na próxima fase, Bruna e Danielle enfrentam as campeãs olímpicas Na Lei Li e Gian Yang, chinesas que, naturalizadas, representam a Austrália e são favoritas no confronto. A disputa pela vaga na final acontece amanhã (31), em horário a ser confirmado.

A esperança brasileira está em Bruna Alexandre. A atleta de 29 anos está em sua quarta participação nos Jogos. Natural de Criciúma (SC), Bruna tem quatro medalhas no currículo (1 prata e 3 bronzes). Ela é a primeira atleta brasileira a competir nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos.

Na manhã de hoje (30), Cátia Oliveira e Joyce Oliveira foram eliminadas da disputa pelo ouro com a derrota para a dupla sul-coreana por 3 sets a 0. Com a derrota, as brasileiras conquistaram a medalha de bronze na classe WD5 , a primeira medalha do brasil na modalidade nesta edição dos Jogos Paralímpicos. Esta foi a nona medalha brasileira na história do tênis de mesa nos Jogos Paralímpicos.