Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 08:10 • Rio de Janeiro

O segundo dia de competições nas Paralimpíadas de Paris começou com a primeira medalha para a delegação brasileira no tênis de mesa. Cátia Oliveira e Joyce Oliveira perderam para a dupla sul-coreana Su Yeon Seo e Jiyu Yoon na semifinal da classe WD5. Na competição paralímpica, os derrotados na semifinal garantem a medalha de bronze, sem a necessidade de disputa.

O favoritismo da dupla da Coreia do Sul foi confirmado com o resultado de 3 sets a 0 em 30 minutos de partida. A dupla numero 1 da chave do tênis de mesa paralímpico aguarda as vencedoras do confronto entre China e Tailândia para a disputa da medalha de ouro

Cátia e Joyce Oliveira competem pela classe WD5. Esta categoria é destinada a atletas cadeirantes. Elas garantiram a medalha ao vencerem a dupla do Egito pelas quartas de final, partida realizada na Arena Paris Sul na tarde de ontem

Esta é a nona medalha do Brasil no tênis de mesa. Na história da modalidade, o Brasil subiu oitos vezes ao pódio, com três pratas e cinco bronzes, O destaque da delegação brasileira em Paris é Bruna Alexandra, primeira atleta do Brasil a disputar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.