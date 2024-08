Carol Santiago exibe medalha de ouro conquistada no Mundial de natação paralímpica em Manchester (Foto: Douglas Magno/CPB)







28/08/2024

Na Paralimpíadas de Tóquio 2020, o grande destaque brasileiro no Centro Aquático foi a pernambucana Carol Santiago (classe S12 – para atletas com deficiência visual), dona de cinco medalhas – quatro individuais (três de ouro e uma de bronze) e uma prata no revezamento 4x100m até 49 pontos. Agora nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, a nadadora vai buscar bater seu recorde pessoal e buscar sete medalhas para o Brasil.

Além da participação olímpica, Carol também foi um dos grandes nomes do país na disputa do Mundial de 2023, em Manchester, na Inglaterra. Ela trouxe oito medalhas para o Brasil, sendo cinco delas de ouro, uma prata e duas de bronze. Além disso, também na competição realizada na cidade inglesa, Carol quebrou o recorde mundial dos 50m livre, com 26s65.

Carol nasceu com síndrome de Morning Glory, alteração congênita na retina que reduz seu campo de visão. Praticou natação convencional até o fim de 2018, quando migrou para o esporte paralímpico.

Confira a agenda de Carol Santiago (seguindo o horário de Brasília):

29 de agosto | 6h30min - 100m Borboleta S13

31 de agosto | 4h30min - 100m Costas S12

2 de setembro | 5h50min - 50m Livre S13

3 de setembro | 4h30min - 200m medley SM13

4 de setembro | 4h30min - 100m livre S12

4 de setembro | 6h30min - 4x100m livre 49 pontos

5 de setembro | 6h - 100m peito SB12