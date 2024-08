Ex-chiquititas revela resiliência na conquista de medalha nas Paralimpíadas

Giovanna Custódio na final do atletismo (Foto: Wander Roberto/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 10:52 • Rio de Janeiro

Giovanna Boscolo revelou que, mesmo com a indefinição sobre a conquista da medalha de bronze nas Paralimpíadas Paris 2024, ela manteve a resiliência durante todo o tempo. A ex-chiquititas competiu no lançamento lançamento de club, na classe F32, na sexta-feira (30), mas só teve a medalha confirmada na manhã deste sábado (31). Ela havia ficado na 4ª colocação, mas o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) protestou contra a campeã olímpica pelo "uso do equipamento de forma irregular". Giovanna recebeu a notícia do recurso ainda no campo, mas conseguiu permanecer tranquila.

- (...) Quando eu ia entrar no banho, meu namorado me ligou com meus pais, falando que tinham protestado e eu tinha aparecido como bronze, só que ainda não era confirmado. Então eu fui dormir e só falei: “O que tiver que ser, vai ser”. Consegui dormir, foi uma noite de sono tranquila. Estava muito resiliente. Ontem foi um dia muito difícil, nunca tinha competido com chuva. Eu estava preparada, acordei bem, mas agora (com a medalha no peito) estou muito melhor - disse a atleta.

A paulista ainda comentou como sua visibilidade pode ajudar outras pessoas com deficiência: “É muita coisa, eu tenho 22 anos. Sou muito grata por ter tido isso tudo e ter aproveitado as oportunidades. Chiquititas foi muito importante para mim pela questão da visibilidade, por me fazer alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas com deficiência na questão da aceitação. Isso vai ser um ponto muito forte para mim daqui para frente", disse Giovanna. Ela integrou o elenco da novela entre 2013 e 2015. Aos 15 anos, foi diagnosticada com Ataxia de Friedreich, uma doença rara que afeta o equilíbrio, coordenação e energia.

Para ficar com o bronze, Giovanna atingiu a marca da 26.01m. A atleta polonesa Roza Kozakowska havia batido o recorde mundial e conquistado o ouro olímpico, com a marca de 31.30m. Com a sua desclassificação, tanto o recorde quanto a medalha foram transferidos para tunisiana Maroua Ibrahim, com a distância de 29m. Na próxima quarta-feira (4), às 14h (horário de Brasília), a brasileira ainda irá disputar o arremesso de peso F32 nas Paralimpíadas Paris 2024, ao lado Wanna Brito.