Confira os principais destaques do segundo dia das Paralimpíadas de Paris 2024

Publicada em 30/08/2024 - 18:02

O segundo dia de competições das Paralimpíadas de Paris 2024 chegou ao fim, e o Lance! mostra para você os destaques, incluindo as primeiras medalhas do Brasil e as grandes performances dos nossos atletas nas demais modalidades.

O Brasil conquistou nove medalhas no primeiro dia de competições no Stade de France nos Jogos Paralímpicos.

Atletismo

Julio Cesar dos Santos conquistou o ouro nos 5000m - T11, a primeira medalha brasileira em no atletismo em Paris. Na mesma prova, Yeltsin Jacques ficou na terceira colocação, fechando o pódio com dobradinha brasileira.

Na final dos 100m - T37, Ricardo Mendonça ganhou a medalha de ouro com o tempo de 11.07, igualando sua melhor marca da temporada

Logo na sequência, na prova mais rápida das Paralimpíadas, Petrúcio Ferreira conquistou o tricampeonato ao vencer os 100m - T47 com o tempo de 10.67.

Golbol

Após vencer a França na estreia, a seleção brasileira masculina de golbol triunfou novamente nas Paralimpíadas de Paris, superando os EUA por 13 a 8, com um desempenho dominante no segundo tempo. Agora, a seleção masculina, por sua vez, joga contra o Irã no sábado (31), às 12h30 (horário de Brasília).

A equipe feminina, em contraste, perdeu para Israel por 8 a 4 após um primeiro tempo desfavorável e uma tentativa frustrada de reação. Com um empate e uma derrota, o time feminino tem apenas um ponto no grupo C e enfrentará a China na última rodada da fase de grupos, marcada para este sábado (31), às 9h45 (horário de Brasília).

Tênis de mesa

Cátia e Joyce Oliveira conquistaram a primeira medalha do Brasil na modalidade. Ao perder para da a dupla sul coreana, as brasileiras conquistam o bronze da classe WD5, já que não há disputa de terceiro lugar no tênis de mesa nas Paralimpíadas

Na classe WD20, Bruna Alexandre e Danielle Rauen venceram por 3 sets a 0 a dupla da Ucrânia e avançaram à semifinal. Com o triunfo, a dupla brasileira garantiu ao menos a medalha de bronze. Valendo vaga na final, Bruna e Danielle enfrentam a dupla australiana amanhã (31), às 6h (horário de Brasília)

Nas duplas masculinas da classe MD18, Luiz Filipe Manara e Claudio Massad venceram os donos da casa por 3 sets a 1 e se classificaram para a semifinal. Mais uma vez, o Brasil garantiu uma medalha nos tênis de mesa. A dupla brasileira enfrenta a dupla da China amanhã (31), às 8h (horário de brasília)

Natação

Talisson Glock ficou na terceira colocação e garantiu a medalha de bronze nos 200m medley da classe S6 (limitação físico-motora), com o tempo de 2min39s30. A medalha de ouro ficou com o chinês Hong Yang que bateu o recorde mundial ao concluir a prova com 2min 37s 31.

A equipe mista de revezamento 4x50 livre formada por Talisson Glock, Patrícia Santos, Lídia Cruz e Daniel Xavier Mendes conquistou a medalha de bronze com o tempo de 2min20s91.

Taekwondo

Nathan Torquato se lesionou na semifinal do taekwondo, categoria até 63Kg, contra o turco Mahmut Bozteke e está fora das Paralimpíadas de Paris 2024.

A paraibana Silvana Fernandes conquistou a medalha de bronze na categoria até 57kg do taekwondo. Na disputa, a brasileira derrotou Kamilya Dosmalova, do Cazaquistão, por 28 a 13.

Lutando contra a dona da casa Djelika Diallo, Ana Carolina de Moura conquistou a medalha de ouro na categoria até 65kg do taekwondo nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, por 13a 7.