Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 21:15 • Rio de Janeiro

A paulista Giovanna Boscolo conquista a medalha de bronze no lançamento de club - F32 após protesto da comissão brasileira de atletismo. Roza Kozakowska, que havia conquistado a medalha de ouro, foi desclassificada devido a irregularidades no lançamento.

Os responsáveis pela delegação do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris contestaram o lançamento da polonesa Roza Kozakowska, campeã da modalidade em Tóquio 2020, devido ao "uso do equipamento de forma irregular". Com isso, Giovanna, que terminou a prova em quarto lugar, foi considerada medalhista de bronze.

Completam o pódio, ao lado da brasileira, Parastoo Habibi do Irã, com a medalha de prata e Maroua Ibrahmi, tunisiana que conquistou a medalha de ouro e quebrou o recorde mundial com a marca de 29.00 metros. A outra participante do Brasil na prova, Wanna Brito ficou apenas na quinta colocação.

Esta é a sétima medalha de bronze do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Mais cedo, a delegação brasileira conquistou nove medalhas nesta sexta-feira (30), primeiro dia de competição do atletismo no Stade de France