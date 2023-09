- Quando se fala em pênaltis no Palmeiras é o Marcos, né? Em disputas de pênalti, o Marcos pegou pênalti em 56% das disputas, o Weverton pegou pênalti em 85% das decisões. É algo muito cíclico, eu sai do Vasco com fama de não pegar pênalti e aqui no Palmeiras criou-se a fama de que eu pegava muito pênalti, é normal do torcedor. Cabe a nós da mídia trabalhar com fatos e não com percepções - disse Prass que hoje é comentarista dos canais ESPN.