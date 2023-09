No ano seguinte da confusão com Diego Souza, outro importante jogador bateu boca com torcedores. No desembarque do Palmeiras em Porto Alegre, para enfrentar o Internacional, integrantes da maior torcida organizada cobraram o time, com o principal alvo sendo o atacante Luan. Marcos Assunção se irritou com a situação e 'peitou' os protestantes.