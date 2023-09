'Marcado' pelo gol perdido no clássico contra o Corinthians, o atacante sofreu vaias da torcida na casa alviverde ainda com a bola rolando contra o Goiás. Poucos minutos antes do apito final, ele balançou as redes e ajudou o Verdão a conquistar a suada vitória sobre o Esmeraldino. Na comemoração, Breno correu para as arquibancadas do Allianz Parque e fez gestos provocativos à torcida.