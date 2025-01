Weverton defende trabalho de Barros no Palmeiras: ‘Como se fosse um pai”

Titular do Palmeiras no empate sem gols diante do Red Bull Bragantino nesta terça-feira (28), no Allianz Parque, Weverton defendeu o trabalho de Anderson Barros, diretor de futebol do clube paulista.

De acordo com o goleiro, que é uma das lideranças do Verdão nas últimas temporadas, Barros desempenha um papel de "pai" para o elenco, focando tanto no lado pessoal quanto na qualificação dos atletas do Alviverde.

- É como se fosse um pai de cada um, sendo bem sincero, porque ele não é um cara que só se preocupa com a qualificação. Ele é um cara que se preocupa com todos, com a qualidade física, com a qualidade técnica, com os seus problemas também, porque somos seres humanos e temos problemas. Ele está de olho todos os dias em entender quem chegou num dia que não está tão animado, vai lá dar uma palavra, dar um conselho, dar uma ajuda - afirmou.

Na sequência, Weverton afirmou que o ambiente cultivado pelo profissional na Academia de Futebol foi essencial para o sucesso do Palmeiras. Nas últimas temporadas, além de conquistar títulos nacionais, o Verdão venceu duas vezes a Copa Libertadores.

- Então, ele cria um bom ambiente e, infelizmente, isso as pessoas não veem, porque é do dia a dia. E esse trabalho que ele tem feito, de forma sensacional, não é à toa. A gente tem que entender que quando uma equipe vence tantos títulos, tem algo diferente. Isso não é normal. Se você pegar os mais de 100 anos que o Palmeiras tem, estamos falando de uma das eras mais vencedoras do clube - completou.

Weverton, goleiro do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (2), fora de casa, contra o Guarani, às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Paulista.