'Vocês foram ridículos', registra árbitro de Palmeiras x Vitória após expulsar Andreas

O árbitro Lucas Paulo Torezin, responsável por apitar a partida entre Palmeiras e Vitória, relatou em súmula os motivos que levaram à expulsão do meio-campista Andreas Pereira com dois cartões amarelos ao término do empate no Allianz Parque.

O camisa 8 alviverde recebeu a primeira advertência aos 32 minutos da segunda etapa por "atingir o rosto de seu adversário de maneira temerária na disputa de bola". Ao término da partida, recebeu o segundo cartão, desta vez por reclamação.

- Expulso por dupla advertência, após o término da partida, por dirigir-se a mim, de forma acintosa e persistente, proferindo as seguintes palavras: "vocês foram ridículos, picotaram e amarraram o jogo, ridículos - diz o documento.

Com a expulsão, Andreas Pereira cumprirá suspensão automática na próxima rodada e perderá o duelo diante do Fluminense, último do Palmeiras no Allianz Parque na atual edição do Brasileirão. Vale lembrar que o meia havia retornado de suspensão justamente no confronto contra o Vitória, após ficar fora do clássico com o Santos, na Vila Belmiro.

Para a vaga de Andreas, Abel Ferreira pode optar por recuar o jovem Allan, que já atuou como segundo volante, ou adiantar Aníbal ou Emiliano Martínez em campo. Outra possibilidade é improvisar o zagueiro Bruno Fuchs na posição, com algum dos outros nomes citados formando a dupla.

Andreas Pereira, meio-campista do Palmeiras, foi expulso ao receber segundo cartão amarelo ao término do empate sem gol com o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

Dois pontos atrás do líder Flamengo, o Palmeiras volta a campo no próximo sábado (22), quando recebe o Fluminense, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, antes de sequência de três partidas longe de casa para fechar sua participação no Brasileirão.

