Narrador explica queda de desempenho de Flamengo e Palmeiras: 'Por isso'

O narrador João Guilherme explicou por que o desempenho de Flamengo e Palmeiras caiu nos últimos jogos. Nesta rodada, o Rubro-Negro perdeu para o Fluminense por 2 a 1, e o Verdão empatou com o Vitória por 0 a 0.

continua após a publicidade

Depois dos jogos de Flamengo e Palmeiras, o narrador da Flamengo TV explicou o motivo do baixo desempenho dos dois times.

➡️Leitura labial revela fala de árbitro em polêmica de Fluminense x Flamengo

- Acho que Flamengo e Palmeiras estão muito focados no dia 29 e deixando o Brasileirão em segundo plano , por isso estão perdendo boas oportunidades . A final em Lima é a maior da história entre Brasileiros - analisou João Guilherme.

Flamengo e Palmeiras seguem na luta pelo título do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Final entre Palmeiras X Flamengo mexe com o Brasileirão

Palmeiras e Flamengo se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Palmeiras quanto Flamengo já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Flamengo lidera com 71 pontos, contra 69 do Palmeiras. Ambos têm cinco partidas a jogar; duas até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.