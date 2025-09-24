Reviravolta? Vidente aponta classificado em São Paulo x LDU na Libertadores
Bola rola às 19h (Brasília), nesta quinta-feira (25), no Morumbis
São Paulo x LDU se enfrentam, nesta quinta-feira (25), pelo jogo de volta nas quartas de finais da Libertadores 2025, e um vidente apontou quem vai se classificar. No jogo de ida, o Tricolor Paulista perdeu por 2 a 0 na altitude de Quito.
De acordo com o vidente Luiz Filho, do Canal Renascer das Cartas, São Paulo x LDU será um jogo emocionante, digno de Libertadores. A bola vai rolar às 19H (Brasília), no Morumbis, casa do Tricolor Paulista.
Vai ter pressão, festa e muito apoio, mas a previsão de Luiz não é positiva para os torcedores do São Paulo. Segundo ele, as cartas apresentam muito equilíbrio, e a LDU deve sair classificada para a semifinal da Libertadores.
Ainda assim, os torcedores do São Paulo estão confiantes em uma reviravolta e esgotaram os ingressos para a decisão contra a LDU na Libertadores. O time comandado por Hernan Crespo vem com força máxima para reverter a desvantagem de dois gols no placar agregado.
Prováveis escalações de São Paulo x LDU
O São Paulo terá uma missão difícil nesta quinta-feira (25) pela Libertadores: reverter o placar de 2 a 0 construído pela LDU no jogo de ida. Se vencer por dois gols de diferença, a decisão vai para as penalidades. Se vencer por três, se classifica diretamente.
A derrota contra a LDU foi a única do Tricolor nesta edição da Libertadores. Quanto a escalações e desfalques, o São Paulo vive o sonho de ter Lucas Moura e Oscar relacionados novamente. Com isso, uma provável escalação tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maílton (Cédric), Marcos Antônio, Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira (Rigoni) e Luciano.
Do outro lado da decisão, a LDU vem com foco total para segurar o ímpeto do Tricolor Paulisya no Morumbis. Uma provável escalação tem: Valle; Allala, Adé e Quiñonez; Quintero, Cornejo, Gruezo e Bryan Ramirez; Villamil, Medina (Estrada) e Alzugaray.
