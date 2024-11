Vitor Reis segue como titular na zaga do Palmeiras e projeta briga pelo título: ‘Força total’

O Palmeiras segue forte em sua preparação para encarar o Cruzeiro na próxima quarta-feira (4), no Mineirão, pela penúltima rodada do Brasileirão. O time comandado por Abel Ferreira, apesar de três pontos atrás do líder Botafogo, ainda sonha com o tricampeonato. Com a suspensão de Gustavo Gómez, o garoto Vitor Reis seguirá como titular na zaga alviverde.

O beque Cria da Academia, inclusive, foi titular nos últimos três jogos, contra Bahia, Atlético-GO e Botafogo.

- O Cruzeiro tem uma equipe qualificada e é muito forte na casa deles. Temos de ir com foco, concentração nas nossas tarefas e buscar os três pontos - disse o jogador, que, ao todo, soma 21 duelos e dois gols pelo elenco profissional do Verdão.

- É força total. Serão dois jogos e duas finais. Nós nunca podemos duvidar desse elenco do Palmeiras, que já mostrou diversas vezes do que é capaz. Enquanto houver possibilidade, vamos lutar até o fim e vamos para cima. Eu, particularmente, quero coroar esse ano maravilhoso para mim com um título junto desse elenco. Eu trabalho todos os dias para que esse troféu possa vir para a gente - completou o camisa 44, que chegou ao Palestra Italia em 2016, aos dez anos de idade.

O elenco volta a treinar neste sábado (30), às 10h. O Verdão está invicto há sete partidas contra o Cruzeiro, somando cinco vitórias e dois empates – a última derrota foi na partida de ida da Copa do Brasil de 2018, por 1 a 0, no Allianz Parque.