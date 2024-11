Restam duas rodadas para o final do Brasileirão, e o Palmeiras ficou mais distante do tricampeonato após ser derrotado pelo líder Botafogo na última rodada do campeonato, no Allianz Parque. Apesar de três pontos atrás do Glorioso, o Verdão ainda tem chances de ser campeão, mas não depende apenas de suas forças para alcançar o objetivo.

continua após a publicidade

Leila Pereira, presidente do clube, publicou uma mensagem em suas redes sociais pedindo calma aos torcedores. Ela lembra que está no DNA do clube nunca desistir de um campeonato antes que ele de fato se encerre.

➡️ Palmeiras tem aproveitamento de 'rebaixado' contra concorrentes diretos no Brasileirão

– Pessoal, fiquem calmos!! O campeonato não terminou. Está em nosso DNA não desistir NUNCA!! Vamos em frente!! AVANTI!! – escreveu a mandatária palmeirense, em suas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Agenda do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras volta a campo no dia 4 de dezembro, quando enfrenta o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para manter o sonho do tricampeonato vivo e não depender de outros resultados, a equipe paulista precisará vencer a Raposa, que, por sua vez, luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores após perder a final da Sul-Americana para o Racing.