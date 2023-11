Desde o ano de 2000 o torcedor do Palmeiras tem a ferida aberta por ter perdido a final da Mercosul para o Vasco, quando sofreu a virada após abrir 3 a 0 no primeiro tempo. Vinte e três anos depois, o Verdão encontrou outra equipe carioca para minimizar essa lembrança ruim. O triunfo por 4 a 3 sobre o Botafogo na quarta-feira (1) tem um valor sentimental tão grande quanto o resultado no estádio Nilton Santos.