Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 16:50 • São Paulo (SP)

Herói da vitória do Palmeiras sobre o Independiente del Valle por 3 a 2, em Quito, pela Libertadores, o meia-atacante Luis Guilherme atrai o interesse gigantes do futebol europeu.

Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, Liverpool e Arsenal, da Inglaterra, além do Bayern de Munique, da Alemanha, monitoram a situação do jovem de 18 anos.

Formado nas categorias de base do Verdão, Luis Guilherme foi promovido ao elenco principal em 2023, sob o comando de Abel Ferreira. Ao todo, o jovem já acumula 38 jogos pela equipe principal, 11 destes na atual temporada.

O gol contra o o Independiente de Valle, inclusive, foi o primeiro do atleta com a camisa do Palmeiras. Nascido em 2006, ele é da mesma geração de Endrick, principal revelação do clube recentemente.

A multa rescisória de Luis Guilherme para o futebol europeu é de 55 milhões de euros (cerca de R$ 305 milhões, na cotação atual). De acordo com os dados divulgados no último balanço, o Verdão detém 80% dos direitos econômicos do meia-atacante.

Luis Guilherme é formado nas categorias de base do Palmeiras (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)