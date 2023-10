Nos arredores do Allianz Parque, antes do confronto entre Palmeiras e Boca Juniors (ARG) pela semifinal da Libertadores, a reportagem do Lance! falou com torcedores do Verdão sobre uma fala polêmica de Germán Cano, atacante do Fluminense, após a classificação diante do Internacional. O argentino teria falado 'Vamos, Boca!', declarando apoio ao clube argentino na outra semifinal da competição. Veja no vídeo acima a reação de torcedores do Palmeiras sobre a fala de Cano!