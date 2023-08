O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 1 a 0 nesta segunda-feira (14), no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória do Verdão foi marcado por Flaco López, que entrou no segundo tempo no lugar de Zé Rafael e garantiu os três pontos para o Alviverde. Na zona mista após o duelo, o camisa 18 revelou a orientação do técnico Abel Ferreira antes de entrar em campo e se tornar o 'herói' da noite. Ainda, o argentino se colocou à disposição para atuar com mais frequência. Confira a declaração completa no vídeo acima: