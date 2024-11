Vice-presidente do Palmeiras, Paulo Buosi representou o clube no lançamento do Paulistão 2025, onde foram sorteados os grupos do campeonato, na noite desta terça-feira (12), no Estádio do Pacaembu. Entre vários assuntos comentados na zona mista do evento, o assunto da permanência ou saída de Dudu foi pauta.

- Não temos nada em relação à saída do Dudu neste momento. Ele tem contrato com a gente e tenho certeza que ele será muito importante neste final de campeonato. Ele tem contrato com o Palmeiras até o ano que vem - resumiu o Paulo Buosi.

Atual tricampeão, o Palmeiras vai em busca de um feito histórico: o tetracampeonato do Paulistão. O Verdão ficou no Grupo D, ao lado de Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. Vale lembrar que os times da mesma chave não jogam entre si.

- Sempre temos a questão de valorização de elenco e chegadas. Nosso planejamento nunca para. Estamos trabalhando diariamente para fazer o Palmeiras mais forte e que consiga ser protagonisa. É o que a gente tem conseguido e vamos continuar - completou Buosi.

O Paulistão terá sua primeira rodada no dia 15 de janeiro, enquanto a final está prevista para ser disputada em 23 de março.

