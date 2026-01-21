Palmeiras registra B.O. para identificar vândalos que picharam muros da sede do clube

O Palmeiras registrou um Boletim de Ocorrência junto ao Drade (Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva) para identificar os vândalos que picharam os muros da sede do clube na madrugada desta quarta-feira (21), após a goleada sofrida pelo time diante do Novorizontino, por 4 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.

- O clube vem colaborando com as autoridades para a devida identificação de todos os envolvidos. Os indivíduos identificados pelos órgãos de segurança pública responderão judicialmente pelos crimes praticados, serão excluídos do Avanti caso façam parte do programa de sócio-torcedor - diz a nota do Palmeiras.

As frases pichadas nas paredes eram em tom de cobrança não só ao técnico Abel Ferreira, mas também a presidente Leila Pereira e, é claro, aos jogadores do elenco.

- Cadê o planejamento?; 2025 de novo; SPAlmeiras; time sem vergonha; Leila, seu negócio é roubar; cadê o planejamento? - foram as frases escritas nos muros.

Confira, na íntegra, a nota do Palmeiras:

A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que, na tarde desta quarta-feira (21), registrou B.O. (Boletim de Ocorrência) junto ao DRADE (Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva) para apuração e responsabilização dos vândalos que picharam um muro da sede social, na Rua Palestra Itália. O clube vem colaborando com as autoridades para a devida identificação de todos os envolvidos.

Os indivíduos identificados pelos órgãos de segurança pública responderão judicialmente pelos crimes praticados, serão excluídos do Avanti caso façam parte do programa de sócio-torcedor do Verdão e terão os CPFs bloqueados se estiverem cadastrados no sistema de venda de ingressos para os jogos do time como mandante.

