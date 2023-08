Em 2023, Rony também chegou a marcar um gol de bicicleta, diante do Atlético-MG, pelo Brasileirão. No entanto, com auxílio do VAR, a arbitragem anulou a pintura alegando posição de impedimento do camisa 10. No entanto, até hoje o Palmeiras contesta as imagens utilizadas, que seriam inconclusivas para o veredicto do árbitro de vídeo.