Veiga valoriza elenco do Palmeiras e brinca com ‘problema’ para Abel Ferreira
Verdão bateu o Juventude pelo Brasileirão
O Palmeiras venceu o Juventude por 4 a 1, na noite deste sábado (11), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Os gols do Verdão foram marcados por Raphael Veiga, Bruno Rodrigues, Bruno Fuchs e Felipe Anderson. Rodrigo Sam diminuiu no fim do duelo.
Com a vitória, o Verdão se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro. Os comandados de Abel Ferreira chegaram a 58 pontos, três a mais que a pontuação do Flamengo, vice-líder e principal concorrente ao título.
A partida, em meio a Data Fifa, foi marcada por muitas mudanças na escalação do Verdão. Veiga, que não vinha sendo titular regularmente, voltou a ganhar oportunidade entre os onze iniciais. O meia valorizou a força do elenco do Palmeiras.
- Estou feliz por voltar, fazer gol, pelo time ganhar, estou muito feliz pelo retorno do Bruno com gol, sabemos tudo que ele passou, e feliz também pelo desempenho de cada atleta, alguns saíram para seleções, mas isso é importante, dá confiança para todo mundo, a gente sabe que temos alguns jogos importantes, todo mundo no melhor nível é importante para o resto do campeonato - disse o jogador do Verdão após a partida.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
'Problema' para Abel
Além do Brasileirão, o Palmeiras também está na semifinal da Libertadores, em que enfrenta a LDU. Veiga valorizou a força do elenco do Verdão e brincou que a boa fase é um problema 'bom' para o treinador português.
- A mentalidade é essa, todos são importantes dentro do elenco, por isso que o elenco é forte, isso é um problema bom para o Abel, fico feliz que embora muitos jogadores jovens, tanto de idade quanto de casa, estão conseguindo se adaptar, jogando muito bem, acho que quanto mais os jogadores estiverem bem, melhor o Palmeiras - completou.
