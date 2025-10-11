Assista à coletiva de Abel Ferreira após goleada do Palmeiras sobre o Juventude
Verdão abre vantagem na ponta do Brasileirão após vencer adversário por 4 a 1, no Allianz Parque
- Matéria
- Mais Notícias
Segue o líder! Em meio aos vários desfalques, o Palmeiras superou as dificuldades e abriu vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro ao golear o Juventude, por 4 a 1, na noite deste sábado (11), no Allianz Parque, em rodada atrasada da competição. Os gols foram marcados por Raphael Veiga, Bruno Rodrigues - em comemoração emocionante -, Bruno Fuchs e Felipe Anderson. Rodrigo Sam diminuiu no fim do duelo.
O resultado fez a equipe de Abel Ferreira chegar aos 58 pontos e abrir três de distância do Flamengo, segundo colocado. Já o Juventude segue na penúltima colocação, dentro do Z-4, em situação complicada, com apenas 23 pontos.
Veja a coletiva de Abel Ferreira na íntegra:
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 4 X 1 JUVENTUDE
CAMPEONATO BRASILEIRO - 12ª RODADA
🗓️ Data e horário: sábado, 11 de setembro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);
🥅 Gols: Raphael Veiga (26'/1°T) (1 x 0), Bruno Rodrigues (43'/1°T) (2 x 0), Bruno Fuchs (3'/2°T) (3 x 0), Felipe Anderson (10'/2°T) (4 x 0); Rodrigo Sam (30'/2°T)
🟨 Cartões amarelos: Micael (PAL); Rodrigo Sam (JUV)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES);
🏁 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton, Giay, Micael, Murilo, Bruno Fuchs (Allan) e Piquerez; Andreas Pereira (Luis Pacheco), Felipe Anderson (Erick Belé) e Mauricio; Raphael Veiga (Jefté) e Bruno Rodrigues (Luighi).
JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)
Jandrei; Reginaldo (Rafael Bilu), Abner, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque, Igor Formiga e Sforza (Nenê); Ênio (Gabriel Taliari) e Gilberto.
- Matéria
- Mais Notícias