Andreas Pereira valoriza vitória do Palmeiras e revela papo com Deyverson

Autor de dois gols na goleada do Palmeiras sobre o Fortaleza por 4 a 1, Andreas Pereira mostra que já está acostumado à nova casa. Contratado pelo Verdão no final de agosto, o meia foi o grande destaque da partida deste sábado à noite, ajudando o Verdão a garantir a vitória diante dos cearenses.

— A gente tem que ficar focado nos próximos jogos, a gente sabe que é muito difícil. Foi muito importante hoje para nossa confiança. Todo mundo jogou e batalhou. Eram os três pontos que a gente queria — afirmou o camisa 8 do Palmeiras, em entrevista ao canal “Sportv”.

Andreas mostrou a Abel Ferreira que pode ser uma alternativa para ser titular no meio de campo do Palmeiras. Neste sábado, o treinador português resolveu escalar uma equipe recheada de jogadores reservas, o que propiciou a Andreas ter mais uma oportunidade.

Embora o placar tenha sido elástico, Andreas Pereira ajudou o Verdão a ter tranquilidade na partida, já que o camisa 8 marcou o terceiro e o quarto gol do time.

Questionado sobre o reencontro com Deyverson, atacante que marcou o gol do título da Libertadores 2021 após uma falha de Andreas, então no Flamengo, o atual camisa 8 do Palmeiras classificou o encontro como “profissional”.

— É um encontro de profissionais. Ele disse que me mandou uma mensagem no Instagram, não cheguei a ver, vou responder. O que acontece dentro de campo é uma coisa, fora é outra. Já falei sobre essa situação, já passou. Agora quero escrever uma história no Palmeiras.

O Palmeiras agora volta suas atenções para a partida de volta das quartas de final da Libertadores, na próxima quarta-feira (24), contra o River Plate, da Argentina. O Verdão venceu o jogo de ida por 2 a 1, fora de casa, e joga por um empate para avançar à semifinal da competição continental.