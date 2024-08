Veiga recebe punição após empurrão em Garro, mas não desfalca o Palmeiras no Brasileirão; entenda

Veiga em ação pelo Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 15:02 • São Paulo (SP)

Meio-campista do Palmeiras, Raphael Veiga foi julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quinta-feira (29), pelo empurrão em Rodrigo Garro, do Corinthians, no clássico entre as equipes pelo Brasileirão, e recebeu pena mínima prevista no regulamento.

+ Palmeiras acerta com a Konami e vai entrar no eFootball

+ Departamento médico: veja a situação dos jogadores que estão em recuperação no Palmeiras

Veiga foi enquadrado no artigo Art.254-A, §1º, I do CBJD (código Brasileiro de Conduta Desportiva) em razão do empurrão no meia Rodrigo Garro. O camisa 23 foi denunciado por "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente" e "desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido".

O tribunal entendeu que o camisa 23 não é um jogador com histórico de punições. Com isso, recebeu apenas um jogo de suspensão, que foi cumprido no duelo contra o Grêmio.

Assim, ele está à disposição de Abel Ferreira para o duelo contra o Athletico no próximo domingo (1º), na Ligga Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, o clube aguarda o julgamento de Zé Rafael, expulso em razão da briga com Rodrigo Nestor, do São Paulo.

Meia do Palmeiras, Veiga recebeu um jogo de punição após empurrão em Rodrigo Garro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Como a decisão não será anunciada antes do confronto contra o Furacão, o volante será opção para a partida. Abel, no entanto, terá as seguintes ausências: Mayke, Bruno Rodrigues e Piquerez estão lesionados. Vitor Reis e Gabriel Menino, com problemas físicos, são dúvidas.