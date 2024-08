Mayke, lateral do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 29/08/2024 - 09:16 • São Paulo (SP)

O Palmeiras vive um momento conturbado no assunto lesões. O departamento médico do clube paulista está cheio, já que seis jogadores estão se recuperando de lesões. Alguns deles, com tempo mais curto de retornar aos gramados, enquanto outros, perderão praticamente ou todo o restante da temporada.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Bruno Rodrigues, que passou por cirurgia no joelho esquerdo, é quem está há mais tempo parado. Em maio, o atacante iniciou um novo processo de recuperação, justamente quando estava prestes a voltar de lesão no outro joelho. O prazo de retorno ainda é uma incógnita, já que o clube não costuma divulgar essas previsões.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

O lateral-esquerdo Piquerez sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo em julho, também precisou passar por cirurgia e não retornará mais nesta temporada do Palmeiras. Outro lateral fora dos gramados é Mayke, que sofreu uma lesão na panturrilha direita no último final de semana, contra o Cuiabá. Ele já sofria com problemas na região e tinha acabado de retornar aos jogos.

O meio-campista Gabriel Menino tem uma lesão na coxa esquerda e não entra em campo desde o duelo contra o Botafogo, pela Libertadores. O jogador, no entanto, não deve demorar a voltar aos gramados.

O atacante Dudu não teve lesão constatada, segundo o clube paulista, mas faz um trabalho de recondicionamento físico desde o início do mês e, desde então, vem sendo poupado dos jogos. Desde que se recuperou de cirurgia no joelho, após ficar parado por dez meses, o camisa 7 não conseguiu engrenar no Palmeiras.

Por fim, o zagueiro Vitor Reis, que sofreu um edema na coxa direita e vem se tratando. O jovem havia se firmado como titular na defesa de Abel Ferreira e chegou a participar de nove jogos seguidos antes de ser poupado contra o Cuiabá, no último final de semana, pelo Brasileirão.