O Palmeiras treinou na tarde desta terça-feira (29), na Academia de Futebol, e seguiu a preparação para o confronto de volta das quartas de final da Libertadores, com o Deportivo Pereira-COL, que será disputado nesta quarta (30), às 21h30, no Allianz Parque. Além da atividade no campo, Raphael Veiga foi homenageado pelos 250 jogos com a camisa do clube.