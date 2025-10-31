Veiga coloca Palmeiras na final da Libertadores e dispara: 'Dou a cara a tapa'

Herói do Palmeiras, Raphael Veiga destacou a força da equipe na virada sobre a LDU nesta quinta-feira (30), no Allianz Parque, que classificou o time para a final da Libertadores. A vitória por 4 a 0 o reverteu a desvantagem do jogo de ida, quando os equatorianos venceram por 3 a 0, e garantiu o Alviverde na decisão contra o Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras x Flamengo: Brasil igualará Argentina em títulos de Libertadores

— A gente estava muito motivado. Já vivemos muitos momentos de viradas, a gente sabia que aqui a gente é muito forte, que a LDU é uma grande equipe. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Thiago (Nunes), sei que ele é um grande técnico, que não ia ser fácil, mas a gente treinou bastante. Nosso time foi muito bem hoje — disse Veiga à "ESPN" na saída de campo.

O camisa 23 entrou no segundo tempo e fez dois gols, os últimos da partida, que consolidaram a virada no placar agregado. Após o jogo, ele comentou os altos e baixos recentes e disse não se importar com a pressão de decidir.

continua após a publicidade

— Eu já acertei, já falhei momentos decisivos, mas sempre vou ser um cara que eu vou dar a minha cara a tapa, não interessa. Se precisa que alguém erre, pode deixar que eu erro, não tem problema. Mas quando é para acertar, eu vou acertar. Estou feliz, não faço nada sozinho, depende de todo mundo aqui no staff, dos jogadores, mas estou feliz por tudo isso. É um grande passo, tem comemoragem, a gente sabe que isso aqui não é todo dia que acontece no futebol, nosso time está de parabéns — completou o meia.

➡️ Quando é a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo?

Palmeiras x LDU: como foi o jogo?

Abel Ferreira tem razão, noventa minutos no Allianz Parque é tempo demais. O Palmeiras superou a desvantagem, goleou a LDU por 4 a 0 na noite desta quinta-feira (30) e garantiu vaga na final da Copa Libertadores. Ramón Sosa e Bruno Fuchs, no primeiro tempo, e Raphael Veiga, duas vezes na etapa final, marcaram os gols do Alviverde.

continua após a publicidade

Empurrado pela torcida, que iniciou a festa ainda na véspera do confronto, o Palmeiras não tomou conhecimento do rival e dominou os noventa minutos. O gol da classificação saiu justamente dos pés de Veiga, que entrou no decorrer da partida.

Na decisão, a equipe comandada por Abel Ferreira volta a encarar o Flamengo, após ter vencido o rival em Montevidéu em 2021. A final está marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras