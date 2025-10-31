Vitor Roque exalta torcida e celebra classificação: 'Mágica'

O Allianz Parque viveu uma noite inesquecível nesta quinta-feira. Com uma atuação inesquecível, o Palmeiras goleou a LDU por 4 a 0, revertendo a desvantagem de 3 a 0 sofrida em Quito e garantindo vaga na final da Conmebol Libertadores. A classificação foi comemorada de forma efusiva pelos jogadores, comissão técnica e, principalmente, pelos quase 40 mil torcedores que empurraram o time do início ao fim.

continua após a publicidade

Um dos destaques da partida, o atacante Vitor Roque, que deu a assistência para o terceiro gol, marcado por Raphael Veiga, celebrou a força coletiva da equipe e o apoio da torcida, que fez uma grande festa desde a saída da delegação da Academia de Futebol, na Barra Funda. Centenas de palmeirenses se reuniram nas ruas próximas ao centro de treinamento, formando um corredor humano com sinalizadores, bandeiras e cantos que embalaram o time rumo ao estádio.

Na saída de campo, o jovem atacante destacou o ambiente criado pela torcida e relembrou a confiança transmitida pelo técnico Abel Ferreira antes da partida.

continua após a publicidade

- Primeiro agradecer a Deus. Toda honra e toda glória. Como o professor Abel disse, seria uma noite mágica. Nosso torcedor fez uma festa linda, desde o primeiro ao último minuto, desde a porta do CT - disse Roque, em entrevista à ESPN.

Autor de uma atuação intensa, participando diretamente das jogadas ofensivas e pressionando a defesa equatoriana, Vitor Roque ressaltou o espírito coletivo do elenco e a importância da vitória histórica para o grupo.

continua após a publicidade

- Estou feliz. Importante é ajudar o Palmeiras. O esforço é para o Palmeiras, em prol do grupo, do primeiro ao último minuto. Muito feliz pela classificação - completou o atacante.

Com a goleada, o Palmeiras não apenas garantiu sua vaga na decisão continental, contra o Flamengo, no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, como também consolidou o grande momento da equipe na temporada. A vitória coroou uma noite em que futebol, entrega e paixão se encontraram — exatamente como Abel Ferreira havia previsto.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras