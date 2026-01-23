Palmeiras encara segundo clássico com pressão por respostas e retornos do DM

O Palmeiras terá, na partida contra o São Paulo, o segundo clássico em menos de 20 dias desde a reapresentação do elenco, no início do mês. Após acumular vitórias nas primeiras rodadas, a equipe acabou goleada pelo Novorizontino por 4 a 0 e chega pressionada por respostas no próximo sábado (24).

O resultado marcou a primeira goleada sofrida pelo clube desde 2015, quando perdeu por 5 a 1 para a Chapecoense, além de representar a pior derrota desde a chegada da comissão técnica de Abel Ferreira ao Palmeiras, em 2020.

A expectativa é de que Abel opte por escalar o Palmeiras com o que tem de melhor à disposição, excluindo os atletas que permanecem sob cuidados do departamento médico. Entre as prováveis novidades, Vitor Roque, Felipe Anderson e Andreas Pereira.

Paulinho, Lucas Evangelista, Figueiredo e Facundo Torres, por sua vez, estão descartados. O Palmeiras estreou com vitória em clássicos neste ano. Pela segunda rodada do Paulistão, derrotou o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, com gol do jovem Allan.

Allan comemora gol do Palmeiras no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press) <br>

Movimentações do Palmeiras no mercado

Abel Ferreira terá de encontrar "soluções caseiras" para superar o resultado adverso da última rodada e recolocar a equipe no caminho das vitórias. Até o momento, o Palmeiras anunciou apenas Marlon Freitas como reforço nesta janela de transferências.

Paralelamente ao monitoramento de nomes no mercado, a diretoria trabalha para abrir espaço no elenco e reduzir a folha salarial, com foco na chegada de novos jogadores. Gilberto, Caio Paulista e Rômulo deixaram o clube por empréstimo, enquanto Aníbal Moreno e Weverton foram negociados em definitivo. O Palmeiras também mantém negociações avançadas para a liberação de Facundo Torres ao Austin FC, dos Estados Unidos.

Vale lembrar que a janela de transferências do futebol abriu no dia 5 de janeiro e permanecerá em vigor até o dia 3 de março.

