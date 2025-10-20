Vaias, escorregão e atuação discreta: o retorno de Andreas ao Maracanã com o Palmeiras

Andreas Pereira voltou a atuar no Maracanã, desta vez com a camisa do Palmeiras. Em campo por 77 minutos, teve atuação discreta na derrota por 3 a 2 e deixou o gramado sob fortes vaias da arquibancada rubro-negra.

Um dos pilares do meio campo alviverde desde sua chegada ao clube, Andreas teve 53 ações com bola, nenhum drible certo (em dois tentados) e apenas uma finalização a gol, em cobrança de falta sem sustos para o goleiro Rossi.

Escorregão e vaias no Maracanã

O lance, inclusive, levou o Maracanã à loucura. Já no segundo tempo, o camisa 8 assumiu a responsabilidade em uma cobrança próxima da área, mas escorregou no momento do chute. A arquibancada imediatamente relembrou o erro na final da Libertadores de 2021, quando Andreas foi desarmado por Deyverson, e não perdeu a chance de provocar o jogador.

Desde o momento em que entrou em campo para o aquecimento com o restante do elenco, passando pelo anúncio no telão do estádio até ser substituído por Raphael Veiga, Andreas Pereira foi vaiado pela arquibancada. As manifestações aumentaram principalmente durante os 36 passes que tentou — com destaque para os cinco que errou.

Apesar de quatro passes decisivos, não participou diretamente na criação de nenhum dos gols do Palmeiras, marcados pelo atacante Vitor Roque, no minutos iniciais, e pelo capitão Gustavo Gómez, já nos acréscimos do confronto.

Andreas exalta espírito do Palmeiras

Nas redes sociais, Andreas Pereira lamentou o resultado adverso, que permitiu ao Flamengo igualar a pontuação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, destacou e comemorou o espírito de luta demonstrado pela equipe durante os 90 minutos.

— Grande espírito de grupo lutando até o final. Todos somos um. Juntos em busca dos nossos objetivos.... Fé em Deus — escreveu em publicação.

Andreas durante partida entre Flamengo e Palmeiras, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro

Luta por vaga na Seleção Brasileira

Andreas Pereira retornou ao Brasil com a missão de se tornar um dos protagonistas de um clube que briga pelos principais títulos da temporada e, consequentemente, voltar a sonhar com uma vaga na lista de convocados para a próxima Copa do Mundo.

Mesmo antes de estrear com a camisa do Palmeiras, o camisa 8 foi chamado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção, mas acabou ficando fora da última convocação, para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, na Ásia.

A partida contra o Flamengo, que atraiu a maioria dos holofotes do futebol brasileiro no fim de semana, era uma oportunidade para Andreas se firmar como um dos pilares da equipe comandada por Abel Ferreira e ganhar pontos na disputa por uma vaga no meio-campo da Seleção. A atuação discreta, no entanto, joga contra o camisa 8, que terá pouco mais de oito meses para convencer Ancelotti a contar com seu futebol no Mundial.

As semifinais da Conmebol Libertadores serão a principal vitrine para Andreas ainda nesta temporada, além das rodadas finais do Brasileirão, em que o Palmeiras disputa ponto a ponto o título com o Flamengo.