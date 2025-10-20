Palmeiras inicia preparação para Libertadores, e Weverton retorna aos gramados

O Palmeiras começou a preparação para o jogo de ida das semifinais da Libertadores contra a LDU, no Equador. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na derrota para o Flamengo fizeram trabalho de recuperação física, enquanto o restante do elenco foi ao gramado da Academia de Futebol.

Desfalque no Rio de Janeiro devido a uma fissura na mão, Weverton alternou entre atividades na parte interna e no gramado, enquanto Lucas Evangelista e Paulinho seguiram o cronograma de recuperação com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

Dentro de campo, Abel Ferreira comandou um coletivo com a participação de atletas da equipe sub-20, com duração de mais de uma hora.

Expulsos na derrota para o Flamengo, Piquerez e o auxiliar técnico João Martins desfalcarão a equipe no próximo compromisso pelo Brasileirão, mas estarão à disposição para a partida contra a LDU.

Dono da melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, com 100% de aproveitamento, o Palmeiras eliminou o Universitario, do Peru, nas oitavas de final, e o River Plate, da Argentina, nas quartas.

Caso elimine os equatorianos, Abel Ferreira chegará à sua terceira decisão de Libertadores como técnico do Palmeiras. Nas duas anteriores, conquistou o título ao derrotar Santos e Flamengo.

Jogadores do Palmeiras durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras segue líder do Brasileirão

O Palmeiras continua na liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo após a derrota fora de casa para o Flamengo. Com 61 pontos, está empatado com o rival carioca, mas leva vantagem no número de vitórias: 19 contra 18.

Pelo Brasileirão, o Verdão volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Cruzeiro no Allianz Parque, às 20h30 (horário de Brasília).