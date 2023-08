Um ano depois, a equipe de Abel Ferreira volta a encarar o time mineiro em busca da classificação, mas dessa vez, sabe exatamente o que deve e o que não deve fazer para levar a melhor mais uma vez. Já eliminado da Copa do Brasil e a 12 pontos de distância do líder no Campeonato Brasileiro, um grande resultado nesta quarta pode fazer com que o Palmeiras retome a boa fase de uma vez em um dos momentos mais importantes da temporada.