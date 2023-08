O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, nesta segunda-feira (14), às 19h, no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Brasileirão. Seria apenas mais uma jornada do campeonato nacional, não fosse o fato de as equipes se reencontrarem pela primeira vez após quatro anos. E como era de se esperar, muita coisa mudou desde o último embate entre esses rivais históricos na arena alviverde. Para se ter noção, o técnico do Verdão era Mano Menezes e o da Raposa era Rogério Ceni.