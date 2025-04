Trio de lesionados inicia transição, e Palmeiras pode ter novidades no Brasileirão

O Palmeiras iniciou a preparação para o duelo contra o Bahia na manhã desta sexta-feira (25) com novidades. Liberados pelo Núcleo de Saúde e Performance (NSP), Murilo, Mayke e Raphael Veiga iniciaram o processo de transição física e participaram das atividades com o restante do elenco na Academia de Futebol.

continua após a publicidade

+ Atuação de Flaco López liga alerta em Roque e Paulinho e acirra disputa no Palmeiras

Cada integrante do trio, no entanto, seguirá um cronograma individual de recuperação, coordenado pelo departamento médico. Já Richard Ríos, preservado na vitória sobre o Bolívar fora de casa, pela Libertadores, treinou integralmente, enquanto o também preservado Vitor Roque realizou tratamento individualizado.

Apesar do retorno aos gramados, apenas Ríos deve estar à disposição da comissão técnica para a partida contra o Bahia, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Brasileirão. Com 13 pontos, o time comandado por Abel Ferreira lidera a tabela de classificação, dois à frente do vice-líder Flamengo.

continua após a publicidade

Após poucas horas de descanso, o elenco alviverde retornou ao Brasil após derrotar o Bolívar por 3 a 2, na altitude de La Paz, e manter os 100% de aproveitamento na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Titular contra o Bolívar, Vanderlan comentou sobre os desafios da altitude e celebrou a proximidade de alcançar 100 partidas com a camisa do Verdão.

- A minha função era defender e esperar os momentos certos para sair no contra-ataque. Fiz um jogo ontem mais defensivo, que não é muito a minha característica, mas consegui me sair bem. Sempre foi um sonho, primeiramente, me tornar jogador profissional do Palmeiras, e agora estou quase completando 100 jogos, faltando apenas um. É um sentimento muito bom, de gratidão, de olhar para trás e ver tudo o que passei, os títulos, as conquistas, isso não tem preço. Espero que o centésimo venha com vitória - afirmou.

continua após a publicidade

Flaco López durante partida entre Palmeiras e Bolívar, pela fase de grupos da Copa Libertadores (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras facilita vida na Libertadores

O Palmeiras segue com 100% de aproveitamento na Libertadores. Com a vitória por 3 a 2 sobre o Bolívar, o Verdão chegou aos nove pontos e mantém a campanha perfeita na fase de grupos da competição continental.

Caso vença o Cerro Porteño, no Paraguai, no próximo compromisso, o clube paulista garante vaga nas oitavas de final. Para assegurar a liderança do grupo, o Palmeiras precisa somar mais quatro pontos dos nove que ainda tem em disputa.