De reforço badalado a protagonista da reformulação: Vitor Roque conquista primeiro título pelo Palmeiras

O Palmeiras fez valer o favoritismo e venceu o Novorizontino por 2 a 1 no último domingo (8), no jogo de volta da final do Campeonato Paulista.

A partida foi disputada no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, já que o time do interior de São Paulo teve a melhor campanha do Estadual.

Com o estádio dividido entre as duas torcidas, as equipes ainda precisaram lidar com as fortes chuvas que atingiram a cidade e chegaram a ameaçar o andamento da decisão.

De contestado na última temporada a herói do título, Murilo abriu o placar após cobrança de falta de Andreas Pereira. Na sequência da jogada, Gustavo Gómez cabeceou a bola na marcação. No rebote, Marlon Freitas soltou uma bomba que explodiu na trave. A bola voltou para Murilo, que tocou de coxa para balançar as redes.

O lance ainda demorou alguns minutos para ser validado por conta de um suposto impedimento no início da jogada, envolvendo Marlon Freitas. Após a revisão, o VAR confirmou o gol palmeirense.

A presidente Leila Pereira, que assistia à partida em um dos camarotes posicionados próximo a um dos escanteios do campo, demonstrou apreensão enquanto aguardava a decisão da arbitragem. Durante a revisão, ela chegou a fazer uma ligação enquanto esperava a confirmação do gol. A dirigente assistiu a partida de pé após o gol do Tigre do Vale aos 24 minutos do primeiro tempo, com Matheus Bianque.

Em um jogo truncado e amarrado, disputado em um campo prejudicado pelas poças de água, o jogador mais aguerrido foi o atacante Vitor Roque. O camisa 9 voltou a ser titular após sofrer um desgaste na semifinal do clássico contra o São Paulo e foi monitorado de perto pelo Núcleo de Saúde e Performance do Verdão ao longo dos treinos da semana.

O atacante vive boa fase e marcou cinco gols nos últimos quatro jogos. Na última temporada, terminou como vice-artilheiro da equipe, com 20 gols, ficando atrás apenas de Flaco López, que balançou as redes em 25 oportunidades.

Vitor Roque durante a final do Campeonato Paulista, em Novo Horizonte. (Foto: LEO BARRILARI/Gazeta Press)

Contratação badalada e a espera pelo primeiro título:

Durante um período, o atacante teve a chancela de contratação mais cara do futebol brasileiro, superando o próprio companheiro de clube Paulinho. Com contrato de R$ 154 milhões válido por cinco anos, o jogador caiu nas graças da torcida após 13 jogos, quando marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no Mané Garrincha, em Brasília. Posteriormente, perdeu o posto de contratação mais cara para Gerson, do Cruzeiro, e Lucas Paquetá, do Flamengo.

Vitor Roque começou no banco de reservas a primeira partida da final, mas entrou no segundo tempo e participou da construção da vantagem que abriu caminho para o 27º título do Campeonato Paulista do Alviverde.

Com espírito aguerrido, o atacante demonstrou disposição para assumir a responsabilidade e buscar o primeiro título com a camisa do Palmeiras, após o vice do Estadual no ano passado, diante do maior rival, e também o vice da Libertadores contra o Flamengo.

Além de ajudar a encerrar a invencibilidade do Tigre do Vale em casa nesta temporada, Vitor Roque passou a integrar o seleto grupo de jogadores que contribuíram para que Abel Ferreira se isolasse como o técnico mais vitorioso da história do clube, com 11 títulos conquistados. E foi justamente ao lado do treinador português que o "Tigrinho" aguardou o apito final, no banco de reservas, para celebrar com os companheiros o desfecho positivo da 69ª decisão na história do Palmeiras.