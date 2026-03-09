O Palmeiras venceu o Novorizontino por 2 a 1 e se sagrou campeão paulista pela 27ª vez na história, neste domingo (8), no no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. Após a conquista, a presidente do clube, Leila Pereira, agradeceu aos funcionários do Alviverde e valorizou o trabalho de Abel Ferreira no comando do Alviverde.

— Eu dedico esse título para todas as mulheres. Isso comprova com toda essa trajetória extremamente vitoriosa do Palmeiras, com a mulher à frente, uma vitória da Leila Pereira, mas de todas as mulheres do mundo. Nós podemos o que nós quisermos e é muito representativo para a gente, nesses dias, 8 de março, eu conquistar mais um título. Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo — iniciou a dirigente em entrevista à TNT Sports.

Na sequência, Leila brincou ao afirmar que a abstinencia de títulos passou, mas que vai durar pouco e que já vão voltar a trabalhar em busca de mais conquistas. A dirigente, também, ressaltou a estabilidade do Palmeiras, que pode ser interpretada como uma indireta ao Flamengo, que recentemente passou por uma troca de treinadores após frustrações no início deste ano.

— Não, passou não, passou por enquanto. Amanhã nós começamos novamente pensando na próxima conquista. Mas é muito bom, é para isso que a gente trabalha. É um elenco muito forte, e os nossos profissionais são de primeira linha. A gente trabalha demais e eu confio nos nossos profissionais. Por isso que não é qualquer turbulência que faz o presidente mudar o rumo, de jeito nenhum. Eu sei e eu conheço o trabalho eu conheço os profissionais eu sei onde nós queremos e onde nós podemos chegar — disparou Leila.

Leila Pereira é presidente do Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/ Agif/Gazeta Press)

Sem indiretas?

Na última resposta, Leila foi recordada de quando renovou o contrato de Abel Ferreira mesmo após uma eliminação na Copa do Brasil, dentro Allianz Parque. A presidente declarou que sempre conversa com o treinador antes de jogos decisivos e que, independentemente do resultado, dará continuidade no trabalho. Além disso, negou qualquer tipo de indireta na declaração e que ela e nem o técnico português precisam.

— Nas vésperas de uma disputa de título eu sempre converso com ele (Abel). Eu confio no trabalho dele, do nosso Diretor de Futebol, independentemente do resultado. Eu sei, claro que nós queremos vencer sempre, mas eu sei que no futebol é impossível você vencer sempre. Então, eu sempre falo até antes, independentemente de resultados, como eu conheço o trabalho de todos, o trabalho continua. Por isso que eu digo, no Palmeiras, os nossos profissionais, eles têm tranquilidade para trabalhar. Isso não é indireto para ninguém, o Palmeiras não precisa disso. A presidente do Palmeiras não precisa disso, o Abel não precisa disso, fica dando indiretas para quem quer seja. É importante você saber como a gente trabalha. Nós trabalhamos com muito profissionalismo e a presidente confia no trabalho dos profissionais. E eu acho que uma forma de ajudar os nossos profissionais é dar tranquilidade para eles trabalharem — finalizou.

