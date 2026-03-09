A torcida do Palmeiras se reuniu e lotou os bares nos arredores do Allianz Parque para acompanhar a final do Paulistão contra o Novorizontino, neste domingo (8), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o "Jorjão". Após o apito final que consagrou o Verdão como o campeão estadual de 2026 depois de vencer o duelo por 2 a 1, os palmeirenses puderam soltar o grito.

Perto da arena alviverde há muitos bares temáticos e que recebem torcedores em dias de jogos e, é claro, quando a partida é fora de casa. Ali a rua que fica em frente ao Allianz Parque é fechada em razão do alto número de torcedores do Palmeiras, como aconteceu nesta noite.

Justamente em razão da finalíssima ser no interior de São Paulo, muitos palmeirenses que não conseguiram viajar ou não conseguiram ingresso para assistir ao jogo no estádio fazem festa no local, com direito a faixas, bandeiras, camisas do clube e muita fumaça verde, como mostra a imagem abaixo.

Nos minutos finais, antes mesmo do fim da partida em Novo Horizonte, os palmeirenses já começaram a soltar o grito de campeão. A festa, aliás, não tem hora para acabar.

O Palmeiras venceu o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Flaco López, na Arena Barueri, na última quarta-feira (4), e venceu na volta por 2 a 1, com gols de Murilo e Vitor Roque.

