Provável escalação e desfalques do Palmeiras para a final do Paulistão

O Palmeiras encara o Novorizontino fora de casa, na noite deste domingo (8), a partir das 20h30 (de Brasília), em busca do título do Campeonato Paulista. Reserva no jogo de ida, Vitor Roque treinou normalmente com o restante do elenco na última atividade e deve retornar ao time titular.

continua após a publicidade

+ Palmeiras chega para final do Paulistão com elenco completo e festa da torcida

O atacante havia sofrido traumas ainda na classificação diante do São Paulo e realizou um processo de recuperação individualizado com membros do departamento médico para estar à disposição da comissão técnica. Com isso, a expectativa é de que Ramón Sosa retorne ao banco de reservas.

A provável escalação do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

continua após a publicidade

Todos os jogadores do elenco alviverde viajaram com a delegação rumo a Catanduva, incluindo Paulinho e Emiliano Martínez. A equipe optou por repetir a mesma logística utilizada no confronto contra o rival deste domingo ainda na primeira fase do Paulistão. A distância até o Jorjão, palco da decisão, é de cerca de 50 km - aproximadamente 45 minutos de ônibus.

Desfalques do Palmeiras para a final do Paulistão

Fora de combate desde o término do Mundial de Clubes da Fifa, na metade de 2025, Paulinho está na reta final da recuperação de uma cirurgia na perna direita e segue como desfalque para a decisão contra o Novorizontino.

continua após a publicidade

Além do atacante, Figueiredo, em transição física, também será ausência. Já Emiliano Martínez treinou sem restrições com o grupo e deve retornar ao banco de reservas. O uruguaio perdeu as últimas três partidas do Alviverde devido a uma lesão na panturrilha.

Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Palmeiras depende de um empate para conquistar o Paulistão pela vigésima sétima vez. Caso o Novorizontino devolva o placar, o título será definido nas cobranças de penaltis.

Vitor Roque atende torcida do Palmeiras antes de final do Paulistão (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

+ Aposte na vitória do Palmeiras sobre o Novorizontino pelo Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras