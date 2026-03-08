Provável escalação e desfalques do Palmeiras para a final do Paulistão
Vitor Roque e Emiliano Martínez treinaram normalmente com o restante do elenco na última atividade da equipe
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras encara o Novorizontino fora de casa, na noite deste domingo (8), a partir das 20h30 (de Brasília), em busca do título do Campeonato Paulista. Reserva no jogo de ida, Vitor Roque treinou normalmente com o restante do elenco na última atividade e deve retornar ao time titular.
Colunistas do Lance! cravam resultado de Novorizontino x Palmeiras
Fora de Campo
A mulher por trás do Palmeiras: o legado de Leila Pereira no futebol brasileiro
Palmeiras
Inteligência artificial crava resultado de Novorizontino x Palmeiras
Fora de Campo
+ Palmeiras chega para final do Paulistão com elenco completo e festa da torcida
O atacante havia sofrido traumas ainda na classificação diante do São Paulo e realizou um processo de recuperação individualizado com membros do departamento médico para estar à disposição da comissão técnica. Com isso, a expectativa é de que Ramón Sosa retorne ao banco de reservas.
A provável escalação do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque.
Todos os jogadores do elenco alviverde viajaram com a delegação rumo a Catanduva, incluindo Paulinho e Emiliano Martínez. A equipe optou por repetir a mesma logística utilizada no confronto contra o rival deste domingo ainda na primeira fase do Paulistão. A distância até o Jorjão, palco da decisão, é de cerca de 50 km - aproximadamente 45 minutos de ônibus.
Desfalques do Palmeiras para a final do Paulistão
Fora de combate desde o término do Mundial de Clubes da Fifa, na metade de 2025, Paulinho está na reta final da recuperação de uma cirurgia na perna direita e segue como desfalque para a decisão contra o Novorizontino.
Além do atacante, Figueiredo, em transição física, também será ausência. Já Emiliano Martínez treinou sem restrições com o grupo e deve retornar ao banco de reservas. O uruguaio perdeu as últimas três partidas do Alviverde devido a uma lesão na panturrilha.
Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Palmeiras depende de um empate para conquistar o Paulistão pela vigésima sétima vez. Caso o Novorizontino devolva o placar, o título será definido nas cobranças de penaltis.
+ Aposte na vitória do Palmeiras sobre o Novorizontino pelo Paulistão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias