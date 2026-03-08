Torcedor relembra pior derrota da era Abel no Palmeiras: 'Foi triste, mas valeu a pena'
Kélvin Margonar foi um dos cerca de 400 torcedores presentes na recepção à delegação do Palmeiras na chegada a Catanduva
Presente na derrota do Palmeiras por 4 a 0 para o Novorizontino, a pior desde que Abel Ferreira assumiu o comando da equipe, um torcedor relembrou a partida válida ainda pela primeira fase do Campeonato Paulista, realizada no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biase, mesmo palco da decisão deste domingo (8).
+ Família pede contrato vitalício para Abel e celebra sonho após chegada do Palmeiras
Ao mesmo tempo em que lamentou o revés histórico, o psicólogo Kélvin Margonar comemorou a oportunidade de acompanhar o Palmeiras na região de Catanduva, cidade onde mora e que recebe a delegação antes da final.
Por volta das 18h (de Brasília) deste domingo (8), o Palmeiras parte rumo à cidade de Novo Horizonte, em trajeto de 50 km - aproximadamente 45 minutos de ônibus.
- Foi triste, eu fui lá no jogo. Confesso que não foi fácil. Tomou o primeiro gol, aí a gente achava que dava pra recuperar. Aí tomou o segundo. Depois do terceiro a gente viu que era difícil até fazer um. Aí (o Novorizontino) fez o quarto… A gente saiu com a sensação de tristeza por não ter ganhado o jogo, mas feliz por ter visto o Palmeiras jogar na região de Catanduva. Apesar de ser uma derrota histórica, a pior na era Abel (Ferreira). (Fiquei até o final) mesmo com o 4 a 0, esperei até o juiz apitar. Foi triste, mas valeu a pena (risos) - disse.
Com a missão de ter o máximo de interação com o grupo alviverde, Kélvin foi ao local onde o Palmeiras está hospedado antes da chegada da delegação e, no período da tarde, permaneceu por uma hora e trinta minutos até conseguir uma foto com o zagueiro Bruno Fuchs.
A falta de contato com Abel Ferreira, o mais aclamado ao lado de Vitor Roque pelos cerca de 400 torcedores presentes no local, não foi problema.
- Faz uma hora e meia que estou esperando. Já tinha passado aqui hoje cedo, pra ver se eles tinham chegado - iniciou.
- Consegui pegar uma foto com o Bruno Fuchs, passou bem do nosso lado. Eu queria ter pegado um autógrafo do Abel, a gente sabe que é difícil, muita gente gritando, mas só da atenção que o pessoal deu já valeu a pena - completou.
Ao comentar o placar do confronto decisivo, Kélvin apostou em título do Palmeiras, com vitória por 2 a 1. Ressaltou ainda as qualidades do rival, que acredita que fará jogo duro, ainda mais com o apoio de seu torcedor.
- Placar vai ser 2 a 1, vai ser difícil, a gente sabe que o Novorizontino é um time forte em casa. Eu fui no último jogo, que acabou perdendo de 4 a 0, eu acredito que o Palmeiras vem com força total porque precisa desse título - finalizou.
Palmeiras e Novorizontino se enfrentam neste domingo (8), a partir das 20h30 (de Brasília), no Jorjão, pelo segundo jogo da decisão do Paulistão. Na ida, disputada na Arena Barueri, o time alviverde venceu por 1 a 0, com gol de Flaco López.
