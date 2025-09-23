Antes volante, Gustavo Gómez, do Palmeiras, revela como começou a jogar de zagueiro

Um dos pilares deste Palmeiras vencedor de Abel Ferreira, o capitão e zagueiro Gustavo Gómez abriu o coração e revelou algumas situações de sua carreira, desde quando deu os primeiros passos no futebol, ainda quando atuava como volante. O que pouca gente sabe é que foi uma situação inusitada que fez o jogador de hoje 32 anos mudar de posição e ser um dos maiores beques da atualidade.

- Eu voltei para a Seleção Sub-20 e essa história é muito legal, pois quando eu estava na Sub-17 eu jogava de volante, fizemos um treino com a Seleção do Paraguai, um companheiro meu, um zagueiro, se machucou e só éramos 11, então ficamos com 10, e o treinador pediu pra eu atuar de zagueiro. Os atacantes do Paraguai eram Roque Santa Cruz, Salvador Cabañas, tudo isso aí... - brincou Gustavo Gómez, que revelou estar inspirado naquele dia em que tudo começou a mudar. (Confira o vídeo abaixo)

A conversa com o zagueiro paraguaio foi detalhada na página oficial do Palmeiras, no Youtube, e Gómez afirmou estar muito inspirado a desempenhar um bom papel na nova posição. E deu certo.

- Eu estava inspirado esse dia e fiz um bom treino, um bom jogo, assim, de zagueiro. Então fui jogar o Sul-Americano Sub-17 na minha posição de volante e quando fui chamado para ir para a Sub-20, o treinador me fala que nesse momento eu era convocado, mas eles acharam que eu fiz esse treino muito bom e iria ajudar muito jogando de zagueiro. E que uma recomendação do Tata Martino (técnico da seleção) nessa época, que ele ficou surpreso em como eu me desenvolvi nessa posição - continou Gómez.

- Então aí, com 16 anos e na Seleção Sub-20, eu jogando na minha cidade, eu jogava até de goleiro, não tem problema (risos). Aí começou a mudar, comecei a jogar de zagueiro, tinha alguns jogos que jogava de volante também, mas aí comecei a jogar de zagueiro e venho até hoje - completou o capitão do Palmeiras.

Números de Gustavo Gómez pelo Palmeiras

No Palmeiras desde 2018, quando chegou inicialmente por empréstimo do Milan, da Itália, o capitão alviverde coleciona recordes e títulos. Até aqui, são 365 jogos com a camisa do Verdão e 42 gols, sendo o último deles contra o River Plate, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, no Monumental de Núñez, que ajudou o time a largar na frente na busca pela vaga na semifinal: 2 a 1.

Além disso, o paraguaio tem três Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa, uma Supercopa do Brasil e quatro Estaduais pelo clube paulista.

