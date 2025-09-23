O Palmeiras encerrou os trabalhos para o jogo decisivo contra o River Plate, que acontece nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela volta das quartas de final da Libertadores. Como de costume, o último treinamento dos jogadores aconteceu no palco do duelo e contou a presença de todos os atletas.

No início da noite desta terça-feira (23), os jogadores se reapresentaram na Academia de Futebol, fizeram ativação no centro de excelência e foram para a arena palmeirense. Depois de aquecimento, o elenco aprimorou conceitos e estratégias táticas. Houve ainda um descontraído recreativo e, por fim, ensaios de bolas paradas e finalizações. O lateral-direito Khellven, que nos últimos dias realizou cronograma especial por um trauma no pé, treinou com o grupo.

No entanto, o técnico Abel Ferreira deve fazer uma única alteração em relação ao time que enfrentou o time argentino em Buenos Aires. Khellven deve iniciar a partida no banco de resevas e, com isso, a tendência é que Giay assuma a vaga entre os 11 titulares.

Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1, com gol de Gustavo Gómez e Vitor Roque, no Monumental de Núñez, agora o Palmeiras joga por um empate para avançar à semifinal do torneio continental. Caso perca por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

Provável escalação do Palmeiras contra o River Plate:

Com isso, o Palmeiras deve entrar em campo com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Andreas Pereira; Flaco López e Vitor Roque.

