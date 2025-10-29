Torcida do Palmeiras promete 'ambiente hostil' em busca de virada histórica na Libertadores

O Palmeiras contará com o apoio total de sua torcida na partida contra a LDU, nesta quinta-feira (30), pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores. Após perder por 3 a 0 na ida, a equipe de Abel Ferreira precisa de uma virada improvável para manter vivo o sonho do tetracampeonato.

+ No dia em que completa cinco anos de Palmeiras, Abel tenta coroar ciclo com feito inédito na Libertadores

Dentro do Allianz Parque, o Palmeiras terá casa cheia após mais de 40 mil ingressos serem comercializados nos últimos dias. Nos arredores, a expectativa é de um novo "corredor verde", marca registrada da torcida em jogos decisivos da Libertadores.

Torcedores iniciaram campanha nas redes sociais para arrecadar fundos e transformar a saída da delegação da Academia de Futebol rumo ao Allianz Parque em um show pirotécnico. A ação, inclusive, já havia sido realizada no jogo de volta contra o River Plate, pelas quartas de final.

Dentro de campo, o Palmeiras precisará marcar ao menos três gols para não ser eliminado nos 90 minutos. Para se classificar sem depender dos pênaltis, serão necessários quatro gols no Allianz Parque.

Weverton segue em tratamento com o departamento médico após lesionar a mão e está fora do confronto. Já o volante Aníbal Moreno, que se recupera de um edema na panturrilha, retornou às atividades e pode aparecer entre os titulares.

Torcida do Palmeiras promete grande recepção para decisão na Libertadores (Foto: Danilo Martins Yoshioka / Podporco

Comissão do Palmeiras barra treino aberto, mas torcida irá ao Allianz Parque

Torcedores do Palmeiras, com a missão de empurrar a equipe antes da decisão contra a LDU, solicitaram que a comissão técnica abrisse o treino desta quarta-feira, no Allianz Parque, para o público geral.

O pedido, no entanto, foi negado pelo clube. De acordo com o cronograma definido pela comissão técnica, o elenco realiza trabalhos de bola parada e jogadas ensaiadas na véspera das partidas. Além disso, o treino serve para ajustes finais e para a definição dos onze titulares.