Jornalista aponta fator que beneficia o Palmeiras no Brasileirão: 'Excelente'
Verdão lidera o campeonato com 62 pontos
O Palmeiras é o líder do Brasileirão e segue firme na briga pelo título mais importante do futebol nacional. Nesta quarta-feira (29), o jornalista Danilo Lavieri, do portal UOL, apontou um fator que vai beneficiar o Verdão na competição.
Depois de vencer o Independiente Del Valle, o Atlético-MG está na final da Sul-Americana, que será disputada no dia 22 de novembro. No Brasileirão, Palmeiras e Galo se enfrentam no dia 19, e Danilo apontou que isso deve favorecer o Verdão.
- Essa classificação do Atlético-MG para a final da Sul-Americana é excelente para um time do Brasileirão: Palmeiras. O Galo joga no dia 19 contra o Palmeiras, e a final da Sul-Americana é no dia 22. Então, vocês imaginam o que o Sampaoli vai fazer. Se puder, vai colocar o sub-10 para jogar contra o Palmeiras - começou Danilo Lavieri.
- Um desafio a menos para o Palmeiras já numa reta bem final. Essa classificação do Atlético-MG pode ser muito celebrada pelo palmeirense. Dá para o Abel Ferreira mandar mensagem agradecendo ao Gabriel Menino, ao Dudu, ao Caio Paulista, a toda a legião palmeirense que está lá no Atlético-MG - concluiu.
Atualmente, o Palmeiras lidera o Brasileirão com 62 pontos, e o Flamengo está na cola com 61. O Verdão empatou seu último jogo na competição no último domingo (26), contra o Cruzeiro, por 0 a 0. O Rubro-Negro, por sua vez, perdeu para o Fortaleza por 1 a 0.
Palmeiras no Brasileirão
A última vez que o Palmeiras conquistou o Brasileirão foiem 2023, já no terceiro ano de trabalho do português Abel Ferreira. Na ocasião, o Verdão tirou uma vantagem significativa do Botafogo, em campeonato que ficou marcado pela virada histórica no Nilton Santos por 4 a 3.
Em 2024, o Palmeiras disputou o Brasileirão com o próprio Botafogo até a última rodada, mas viu o cenário se inverter e o Glorioso sair com a taça tão sonhada. Nesta temporada, com o protagonismo da dupla de ataque Vitor Roque e Flaco López, o time de Abel Ferreira lidera a competição e disputa a taça com o Flamengo.
