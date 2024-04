Torcedores elegem craque do Palmeiras no Paulistão

(Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 07:40 • São Paulo (SP)

Em enquete realizada no canal do Whatsapp do Palmeiras, a torcida do Verdão elegeu Flaco López como o destaque da equipe nesta edição do Paulistão.

Após um início conturbado no Palmeiras, Flaco López foi o artilheiro do Verdão no Paulistão, com dez gols.

O centroavante argentino não balançou as redes em nenhum dos jogos contra o Santos, na decisão do estadual, mas deu a assistência para o gol de Aníbal Moreno, que selou o tricampeonato para a equipe de Abel Ferreira.

O argentino Flaco López se firmou na equipe titular ao lado de Endrick e caiu nas graças da torcida do Palmeiras.

OS MELHORES JOGADORES DO PALMEIRAS NO PAULISTÃO

1º lugar: Flaco López - 1.2 mil votos

2º lugar: Endrick - 493 votos

3º lugar: Aníbal Moreno - 207 votos

4º lugar: Murilo - 17 votos

5º lugar: Marcos Rocha - 13 votos

O centroavante argentino Flaco López, de 23 anos, foi o artilheiro do Campeonato Paulista, com dez gols pelo Verdão (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)