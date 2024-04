Presidente do Palmeiras, Leila Pereira dispara contra Textor: ‘Vergonha do futebol, fanfarrão’

Leila Pereira condenou as recentes declarações de John Textor e pediu punição ao dono do Botafogo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 21:20 • São Paulo (SP)

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira voltou a atacar John Textor, dono do Botafogo, por conta das acusações de que o Verdão teria sido favorecido nos dois últimos Brasileirões. Na premiação do Paulistão, a mandatária disse não ter medo de falar a verdade.

- Minhas declarações não são fortes, eu apenas falo a verdade. No futebol é difícil alguém falar a verdade. É aquele negócio filosófico, isso é Nietzsche: 'o quanto de verdade vocês suportam ouvir'. Quem é John Textor? É a vergonha do futebol brasileiro, um fanfarrão que tem que ser punido exemplarmente.

Leila Pereira demonstrou profunda insatisfação com as recentes declarações do norte-americano e ressaltou que o dono do Alvinegro precisa sofrer uma dura punição. E disse não admitir acusações falsas do empresário.

- Um dono de um clube do tamanho do Botafogo não pode espalhar notícias e falácias sem provas. O que ele diz? Que o Brasil não é sério? Que as autoridades não tomam atitudes? Por isso as autoridades precisam tomar uma atitude exemplar para coibir esse tipo de conduta dos dirigentes. Se tem provas, os maiores interessados são os clubes. Quero ganhar campeonatos de forma lícita, como o Palmeiras tem ganhado. Não podemos admitir esse tipo de coisa.

No último final de semana, o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista e está focado na segunda rodada da Libertadores. No próximo fim de semana, o Verdão também tem o início no Brasileirão.