O Palmeiras de Abel Ferreira e a ficha que só vai cair quando esse sonho acabar

Abel celebra título paulista com a sua família (Foto: Danilo Martins Yoshioka/Podporco)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 08/04/2024 - 19:15 • São Paulo

Há 10 anos, o Palmeiras não tinha nem o Campeonato Paulista como algo palpável de conquistar em seu horizonte.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Tanto que no ano do seu centenário, a queda para o Ituano na semi do Paulista enterrou qualquer chance do Verdão faturar um título naquele tenebroso ano de 2014.

10 anos se passaram, e desde que Abel Ferreira chegou por terras brasileiras, a palavra troféu ficou logo na primeira página do nosso dicionário.

Não demorou três meses pra reconquistarmos a América depois de mais de 20 anos de espera, mais um mês e o Tetra da Copa do Brasil também chegou.

O trabalho mais longevo neste Século XXI de Palmeiras nos entregou quase uma dúzia de troféus.

No estadual mais competitivo do Brasil, já são três títulos consecutivos e o que demorou 90 anos para ser reconquistado, com Abel parece que já é mais do que normal.

A gente não tem noção nenhuma do que está vivendo no comando do maior técnico da história da Sociedade Esportiva Palmeiras.

Tem gente que não está aproveitando, tem gente que pede ele até fora do clube (mas esses nem vale a pena a gente levar a sério) e tem gente como eu, atônita, sem saber mais como comemorar tantos momentos mágicos.

A gente só vai ter noção do que esse elenco nos entregou daqui uns 10,15 ou 20 anos.

Infelizmente no futebol é assim que as coisas funcionam.

O hiato do tempo é imprescindível pra que a gente tenha real noção do que estamos vivendo, dia após dia.

Talvez isso um dia isso tudo acabe, talvez não conquistamos mais nada nessa temporada, talvez podemos passar 2025 sem gritar ‘é campeão’ nenhuma vez.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Vai ser estranho, até meio apocalíptico, mas um dia vai acontecer.

E quando acontecer, só vai dar pra gente agradecer por ter vivido esses anos dourados tão intensamente.

Desfrute.

As taças e o legado são eternos. mas 24 horas se passaram e não queremos que a história acabe por aqui, por mais linda que ela tenha sido.